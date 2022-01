Meeting Hiver – Courses Hippodrome: Grand Prix de Pau Biraben Foie Gras Pau Pau Catégories d’évènement: Pau

Pau Pyrénées-Atlantiques 5 courses obstacles; 6 courses plat

L’hippodrome fête le 135ème anniversaire du Grand Prix Biraben Foie Gras. Au programme 11 courses

avec ses 5 300m de parcours composés de 24 obstacles, vous feront vibrer tout au long de cette

journée !

Sur cette journée nous mettons à l’honneur les sports palois:

– Jeux gonflables sur le thème du rugby

– Tournois de basket

– Ski en réalité virtuelle

– Maquillage pour les enfants

– Photo booth en partenariat avec la section paloise

– Baptême a poney

Hippodrome de Pau 462 Bvd du Cami Salié Pau

