Bouches-du-Rhône L’occasion de se tester en début de saison estivale, avec pour but : la préparation des objectifs estivaux.

Programme du meeting :

Courses : 100m, 110m haies, 600m, 1000m, 200m, 2000m steeple.

Concours : hauteur, longueur et saut à la perche. Les beaux jours reviennent et les compétitions se préparent doucement pour chacun.

Le Martigues Sport Athlétisme (MSA) organise son meeting au stade Julien Olive à Martigues. msathle@aol.com +33 4 42 42 02 05 http://www.msathle.com/

