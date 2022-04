Meeting de Paris, les athlètes investissent la capitale Stade Charléty, 18 juin 2022, Paris.

Le samedi 18 juin 2022

de à

. payant A partir de 15€

A un peu plus de deux mois du Meeting Wanda Diamond League de Paris, organisé le 18 juin au stade Charléty, les premières têtes d’affiche ont été dévoilées. Les meilleurs français ont déjà confirmé leur présence, en attendant la révélation des grands noms internationaux auxquels ils seront confrontés.

L’athlétisme français peut compter notamment sur ses hurdlers, sauteurs à la perche et lanceurs pour briller au plus haut niveau. La FFA, organisatrice du Meeting Wanda Diamond League de Paris, a donc, tout naturellement, tenu à mettre sur le devant de la scène des représentants de ces familles, en leur offrant la possibilité de s’exprimer à domicile dans un contexte d’envergure internationale, à deux ans des Jeux olympiques de Paris.

Samba-Mayela en haut de l’affiche

Championne du monde du 60 m haies à Belgrade début mars, Cyréna Samba-Mayela est en haut de l’affiche de l’événement. Au propre comme au figuré, puisque la hurdleuse de 21 ans a les honneurs du visuel officiel. La recordwoman de France en salle, figure de la nouvelle génération en route vers Paris 2024, aura l’occasion de retrouver le public de la capitale après avoir déjà brillé cet hiver à la maison, lors du Meeting Indoor de Paris.

Sur les obstacles, en plus de Cyréna Samba-Mayela, on retrouvera chez les hommes Pascal Martinot-Lagarde, vice-champion du monde indoor et cinquième des Jeux olympiques de Tokyo, et Wilhem Belocian, champion d’Europe en salle en 2021. Deux visages bien connus du meeting Wanda Diamond League de Paris.

Les frères Lavillenie à la perche

On retrouvera aussi des habitués au saut à la perche, avec Renaud et Valentin Lavillenie. Le stade Charléty a longtemps été le jardin du premier nommé, qui sait s’y transcender comme jamais et aura à cœur d’y reprendre son ascension. Pour son frère Valentin, au pied du podium lors des derniers Mondiaux indoor et de plus en plus régulier, l’occasion sera belle d’étrenner son nouveau statut.

Grande première pour les lanceurs de marteau

Dans les lancers, l’insubmersible Mélina Robert-Michon aura la possibilité de rappeler qu’elle reste, à 42 ans, une des valeurs sûres de l’athlétisme français. Quant à Alexandra Tavernier et Quentin Bigot, ils participeront pour la première fois de leur carrière au Meeting de Paris. Le marteau, qui ne figure pas au calendrier de la Wanda Diamond League, a été ajouté par la FFA au programme en tant qu’épreuve additionnelle et fera sa première apparition à Charléty depuis le retour de la réunion dans cette enceinte en 2017. Avec la volonté de leur permettre, à eux aussi, de goûter au parfum des grandes compétitions à domicile.

Enfin, Benjamin Robert et Gabriel Tual, engagés sur 800 m, feront partie des nombreux demi-fondeurs de la talentueuse nouvelle vague française en piste à Charléty. Pour eux, comme pour tous leurs compatriotes, l’opposition internationale sera de haute volée. Le meilleur moyen de continuer à grandir.

Stade Charléty 99 Bd Kellermann 75013 Paris

Contact : https://billetterie.athle.fr/fr

KMSP / FFA