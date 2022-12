Meeting de Paris – La billetterie est ouverte Accor Arena Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Meeting de Paris – La billetterie est ouverte Accor Arena, 11 février 2023, Paris. Le samedi 11 février 2023

de 21h00 à 00h00

. payant Samedi 11 février 2023, l’athlétisme est de retour à l’Accor Arena pour la 6e édition du Meeting de Paris Indoor. Pendant deux heures, les étoiles de la discipline se bousculeront pour assurer le spectacle dans une salle surchauffée ! Au programme, 7 épreuves, calibrées pour allier show et performances de haut vol !

60 m Femme et Homme ; 60 m Haies Femme et Homme ; Perche Femme ; Triple Saut Homme ; Longueur Femme Accor Arena 8 Boulevard de Bercy 75012 Paris Contact : https://billetterie.accorarena.com/fr/manifestation/meeting-de-paris-indoor-2023-billet/idmanif/538659/codtypadh/FTT/numadh/01/codeconf/FTMS01

Illustration officielle événement FFA Meeting indoor 2023

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Accor Arena Adresse 8 Boulevard de Bercy Ville Paris lieuville Accor Arena Paris Departement Paris

Accor Arena Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Meeting de Paris – La billetterie est ouverte Accor Arena 2023-02-11 was last modified: by Meeting de Paris – La billetterie est ouverte Accor Arena Accor Arena 11 février 2023 Accor Arena Paris Paris

Paris Paris