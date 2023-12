Meeting de Paris 2024 au stade Charléty Stade Charléty Paris, 7 juillet 2024, Paris.

Le dimanche 07 juillet 2024

de 20h00 à 23h00

.Tout public. payant

Billets catégorie 1 : de 35 € à 65 € Billets catégorie 2 : de 15 € à 30 €

100 m féminin, 200 et 800 m masculin, perche hommes… Voici quelques-unes des disciplines à suivre, le dimanche 7 juillet en fin d’après-midi sur la piste du stade Charléty. La promesse d’un grand spectacle, en présence de stars mondiales et des meilleurs athlètes français.

L’édition

2023 du MEETING de PARIS Wanda Diamond League avait été exceptionnelle et même

historique, grâce aux records du monde de Faith Kipyegon sur 5000 m et de

Lamecha Girma sur 3000 m steeple, ainsi que la meilleure performance mondiale

de tous les temps de Jakob Ingebrigtsen sur 2 miles. Le cru 2024, qui se

tiendra à moins d’un mois du début des Jeux olympiques de Paris, s’annonce tout

aussi grandiose.

Le

100 m féminin, une course où les Jamaïcaines et Américaines font le spectacle

depuis de nombreuses saisons, le 200 m masculin, dominé actuellement de la tête

et des épaules par la superstar Noah Lyles, et la perche masculine, marquée par

les records à répétition de Mondo Duplantis et l’émergence de Thibaut Collet,

feront partie des épreuves qui aimanteront tous les regards. Les 3000 m steeple

hommes et femmes mettront aussi l’ambiance, avec des records du monde qui

pourraient être de nouveau en danger.

Des épreuves où les Bleus joueront les

premiers rôles

La

Fédération Française d’Athlétisme, organisatrice de l’événement, avait la

volonté de permettre aux meilleurs athlètes tricolores de s’exprimer devant

leur public. Pari réussi avec, parmi les rendez-vous à ne rater sous aucun

prétexte, le 110 m haies, le 400 m haies et le 800 m hommes, des courses dans

lesquelles les Bleus voudront jouer les premiers rôles. Côté concours, en plus

de la perche masculine, le disque féminin aura à coup sûr fière allure, une

épreuve sur le devant de la scène depuis bien longtemps dans l’Hexagone grâce à

l’insubmersible Mélina Robert-Michon. A noter, hors Wanda Diamond League, la

tenue de 4×100 m hommes et femmes, l’idéal pour faire grimper l’ambiance côté

spectateurs et permettre aux athlètes de peaufiner les derniers réglages avant

les Jeux olympiques et paralympiques.

Le programme des épreuves 2024

Femmes : 100m / 400m / 1 500m / 3 000m steeple / Hauteur / Disque / Longueur / Disque / 4x100m

Hommes : 200m / 800m / 3 000m steeple / 110m haies / 400m haies / Perche / Javelot / 4x100m

Stade Charléty 99, boulevard Kellermann 75013 Paris

Contact : https://paris.diamondleague.com/actualites/single-news/les-epreuves-devoilees/ https://billetterie.athle.fr/fr/meeting_de_paris_2024

