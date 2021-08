Paris Stade Sébastien Charléty île de France, Paris Meeting de Paris 2021 Stade Sébastien Charléty Paris Catégories d’évènement: île de France

Meeting de Paris 2021 Stade Sébastien Charléty, 28 août 2021, Paris.

Le rendez-vous est pris pour tous les amateurs d’athlétisme : le Meeting de Paris fera son grand retour le samedi 28 août au stade Charléty. Un rendez-vous incontournable trois semaines après les Jeux de Tokyo. À un mois et quelques poignées d’heures de l’événement, les organisateurs du MEETING de PARIS 2021 annoncent les premiers grands noms qui laissent présager une réunion explosive, samedi 28 août au stade Charléty. En tête d’affiche, deux des stars montantes de l’athlétisme mondial, le Suédois Armand « Mondo » Duplantis et l’Américain Grant Holloway. Côté français, quatre noms ont déjà été cochés par les organisateurs parisiens. Renaud Lavillenie, double médaillé olympique, affrontera son ami Armand Duplantis, tandis que Pascal Martinot-Lagarde, un habitué du MEETING de PARIS, donnera la réplique à Grant Holloway sur 110 m haies. Mélina Robert-Michon, l’une des personnalités les plus marquantes de l’athlétisme français, se présentera dans le cercle du lancer du disque après avoir disputé à Tokyo ses sixièmes Jeux olympiques consécutifs. Kevin Mayer s’alignera lui sur un triathlon monté pour lui, avec au programme : poids, longueur et 110m haies. PROGRAMME 2021 : Femmes : 100m, 400m, 3 000m, 5 000m, 100m haies, 400m haies, Hauteur, Disque Homme : 200m, 800m, 110m haies, 3 000m steeple, Perche, Triple saut, Javelot, Triathlon (poids, longueur, 110m haies) Événements -> Événement sportif Stade Sébastien Charléty 99, boulevard Kellermann Paris 75013

