Meeting de Lancement GEIQ Hôtellerie Restauration Tourisme Palais de la Bourse Lille, lundi 25 mars 2024.

Meeting de Lancement GEIQ Hôtellerie Restauration Tourisme Lancement du Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Hôtellerie Restauration Tourisme Hauts de France Lundi 25 mars, 18h30 Palais de la Bourse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-25T18:30:00+01:00 – 2024-03-25T21:00:00+01:00

Fin : 2024-03-25T18:30:00+01:00 – 2024-03-25T21:00:00+01:00

Nous serions ravis de vous accueillir, le lundi 25 mars pour le lancement du Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification Hôtellerie Restauration Tourisme.

Cet événement sera l’occasion de mettre en lumière l’action en faveur de l’Insertion Professionnelle portée par les élus UMIH de la Région Hauts de France, et le soutien que vous apportez dans ce projet en direction des professionnels du Tourisme.

Le lancement d’une communauté d’entreprises engagées dans la démarche sera dévoilée et fera l’objet d’une communication forte relayée par l’ensemble des partenaires.

Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions il est nécessaire de s’inscrire via le lien ci dessous:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj1Ca59p7sww84YSU12od22IAT7z9nhlhbb5aRwXqSEOOu1A/viewform

Palais de la Bourse 4 place du Théâtre, 59800 Lille Lille 59800 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

