2023-05-20 – 2023-05-21

EUR Un Meeting de l’Air® a pour objectifs de dégager des excédents au profit de l’action sociale menée par la Fondation des Œuvres Sociales de l’Air (FOSA) et de promouvoir l’aéronautique afin de susciter des vocations auprès des plus jeunes.



Le meeting de l’air de Salon-de-Provence dure deux jours, les 20 et 21 mai. Il présente chaque jour une exposition statique et dynamique d’aéronefs militaires et civils, de patrouilles acrobatiques et d’avions de collection. On peut notamment y voir les «Ambassadeurs» de l’armée de l’air et de l’espace : la PATROUILLE DE FRANCE, la démonstration solo du RAFALE et celle de l’A400M, l’EQUIPE DE VOLTIGE de l’ARMEE DE L’AIR. Le spectacle aérien, exceptionnel, dure 8 heures (10h -18h) chaque jour (sous réserve de la disponibilité des aéronefs et de la météo).



Une zone ouverte au public offre la possibilité de rencontrer le personnel et de découvrir les métiers de l’aéronautique, de l’armée de l’air et de l’espace et plus largement du ministère des armées, un espace “solidaire”, un espace simulation, des stands dans le domaine mémoriel, historique ou artistique.

Meeting de l’année des 70 ans de la Patrouille de France

