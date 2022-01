Meeting Athlétisme Miramas Stadium Miramas Metropole Miramas Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Miramas

Meeting Athlétisme Miramas Stadium Miramas Metropole, 4 mars 2022, Miramas. Meeting Athlétisme Miramas

Stadium Miramas Metropole, le vendredi 4 mars à 19:00

Meeting Elite Athle Indoor à Miramas Le 4 février 2022 au Stadium Miramas Métropole Un rendez-vous à ne pas manquer avec des champions de renom. Billeterie ouverte : 5€ la place Consignes sanitaires en vigueur, places limitées.

5 euros

Meeting Athlétisme au Stadium Miramas Metropole Stadium Miramas Metropole boulevard de l’Olympie 13140 Miramas Miramas Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-04T19:00:00 2022-03-04T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Miramas Autres Lieu Stadium Miramas Metropole Adresse boulevard de l'Olympie 13140 Miramas Ville Miramas lieuville Stadium Miramas Metropole Miramas Departement Bouches-du-Rhône

Stadium Miramas Metropole Miramas Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/miramas/

Meeting Athlétisme Miramas Stadium Miramas Metropole 2022-03-04 was last modified: by Meeting Athlétisme Miramas Stadium Miramas Metropole Stadium Miramas Metropole 4 mars 2022 Miramas Stadium Miramas Metropole Miramas

Miramas Bouches-du-Rhône