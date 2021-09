Saint-Sauveur Base aérienne 116 de Luxeuil Haute-Saône, Saint-Sauveur Meeting aérien et portes ouvertes de la base de Luxeuil Base aérienne 116 de Luxeuil Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Haute-Saône

Comme chaque année, la base aérienne 116 de Luxeuil (Haute-Saône) ouvre ses portes au grand public le temps d’un week-end pour faire découvrir les métiers de l’armée et d’autres administrations. ————————————————————————————————————————————————————————————————– Ce meeting aérien a pour objectif de présenter le rôle et les moyens de l’armée au grand public. Des administrations partenaires (police, douane, gendarmerie) sont également invitées à venir présenter leurs fonctions. La douane sera représentée par un hélicoptère de la Direction nationale des garde-côtes douaniers (DNGCD) et son équipage ainsi qu’un maître chien. Un stand douane permettra de répondre aux questions des visiteurs. **Conditions de participation, tarifs :** * Entrée libre, pass sanitaire obligatoire Comme chaque année, la base aérienne 116 de Luxeuil (Haute-Saône) ouvre ses portes au grand public le temps d’un week-end pour faire découvrir les métiers de l’armée et d’autres administrations. Base aérienne 116 de Luxeuil Rue Georges Guynemer, Saint-Sauveur Saint-Sauveur Haute-Saône

