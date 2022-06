MEETING AÉRIEN DES ÉTOILES ET DES AILES Cugnaux, 24 septembre 2022, Cugnaux.

MEETING AÉRIEN DES ÉTOILES ET DES AILES

135 Avenue du Comminges AÉROPORT DE TOULOUSE-FRANCAZAL Cugnaux Haute-Garonne AÉROPORT DE TOULOUSE-FRANCAZAL 135 Avenue du Comminges

2022-09-24 – 2022-09-25

AÉROPORT DE TOULOUSE-FRANCAZAL 135 Avenue du Comminges

15 28 EUR Durant ce rendez-vous incontournable des passionnés d’aviation et comme à chaque édition il sera l’occasion d’exposer l’histoire de l’aviation et les visiteurs pourront admirer plus d’une centaine d’avions de légende d’hier et d’aujourd’hui, venus de toute l’Europe et pour près de 13 heures de show aérien sur le week-end.

Le public pourra voir évoluer une patrouille de 2 x Cessna 337 Push Pull provenant de Madrid jamais vu en France qui feront l’ouverture d’un tableau dynamique qui sera suivi par une patrouille exceptionnelle composée d’un Skyraider, d’un Bronco et d’un F-86 qui voleront en formation initiale pour ensuite faire chacun une démonstration individuelle le tout agrémenté par des effets pyrotechniques. Ce sera un spectacle inédit à Toulouse. La patrouille Yako Team sera pour la 1ère fois à Toulouse, ainsi que le Grumman G164 spécialisé dans l’épandage et les feux de forêts.

Au fil de ces deux jours, les présentations statiques ou en vol vont s’enchainer et le meeting aérien fera voyager les visiteurs avec notamment la Patrouille de démonstration de la force aérienne royale du Maroc « La Marche Verte » qui sera en exclusivité à Toulouse, seule ville en France et en Europe à l’accueillir cette année.

L’un des moments forts de ces parades aériennes sera la nouvelle présentation « ruban » de la Patrouille de France qui évoluera le samedi et le dimanche et l’Armée de l’air et de l’espace présentera l’un de ses ambassadeurs à la pointe de la technologie, le Rafale Solo Display. L’imposant avion de transport militaire l’A400M dont l’histoire est intimement liée à la ville de Toulouse, sera également l’une des attractions de ce meeting.

Cette troisième édition sera commentée par Bernard Chabbert pour le bonheur des amateurs des passionnés d’aviation.

Le spectacle sera également au sol avec de nombreuses expositions, des simulateurs de vols, des espaces de rencontres et d’échanges, et un salon du livre organisé en partenariat avec la librairie La Préface de Colomiers, qui accueillera une quinzaine d’auteurs, en majorité de bandes dessinées mais également d’ouvrages jeunesse ou de récits d’aviation.

Et cette année, deux nouveautés !

Emploi : Pour la première fois à Toulouse dans le cadre du meeting aérien l’association des Etoiles et des Ailes organise le Forum des Métiers de l’Aéronautique. Ce forum est destiné à la fois aux organismes de formation mais aussi aux entreprises du secteur aéronautique qui recrutent. Le Campus des Métiers a exprimé son plus vif intérêt et soutient, avec l’UIMM, cette initiative. Le forum sera ouvert dès le vendredi 23 septembre pour permettre l’accès des scolaires accompagnés. Il restera ouvert jusqu’au samedi 24 au soir.

eSport : La 1ère finale en présentiel de compétition de simulation de vol « le Trophée Aigle » se tiendra lors du meeting aérien de Toulouse. Cet évènement de eSport est organisé par l’association BlueJAAG, en partenariat avec le Salon International de l’Aéronautique et de l’Espace et l’Armée de l’air et de l’espace, et l’ONACVG.

Pour venir ? Depuis la station de métro Basso Cambo, des navettes gratuites par bus à l’extérieur de la station seront mises en place de 9h à 19h.

Embarquez pour un spectacle aérien inédit à Toulouse Francazal !

