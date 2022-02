Meeting aérien – Aérotor Show Chabeuil Chabeuil Catégories d’évènement: Chabeuil

Drôme

Meeting aérien – Aérotor Show Chabeuil, 3 juillet 2022, Chabeuil.

2022-07-03 10:00:00 – 2022-07-03 18:30:00

Chabeuil Drôme Chabeuil Drôme Le tarmac de l’aéroport va de nouveau vibrer au rythme de l’Aérotor show.

Démonstrations aériennes, baptêmes de l’air, salon de la BD aéronautique, présentations d’aéronefs, hélicoptères en statique ou dynamique. Accueil Chabeuil

