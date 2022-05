Meeting aérien, 28 mai 2022, .

Meeting aérien

2022-05-28 – 2022-05-28

Samedi 28 mai 2022

Après la patrouille de France pour les 100 ans, un show aérien avec les Red Arrows pour les 110 ans !

La Ville du Touquet-Paris-Plage accueillera, en cette année 2022, pour ses 110 ans, un meeting aérien époustouflant le 28 mai prochain avec la Royal Air Force Britannique et la prestigieuse Patrouille RED ARROWS.

Les Red Arrows, c’est qui ?

C’est une patrouille acrobatique de la Royal Air Force. Créée le 1er mars 1965, elle a à son actif plus de 4 000 représentations depuis sa création. Cette patrouille clôture notamment la cérémonie Trooping the Colour au-dessus du Palais de Buckingham.

Les 10 pilotes, toujours les mêmes, ont tous au moins 1500 heures de vol sur un avion à réaction de la Royal Air Force et pilotent des avions d’entrainements anglais BAe Hawk T.1.

Parmi ces 10 pilotes, 9 sont en vol et 1 joue le rôle de coordinateur au sol. Ces 10 pilotes sont assistés d’une équipe logistique au sol de pas moins de 85 personnes.

Toute cette organisation est nécessaire pour reproduire les figures mythiques de la patrouille telles que « Diamond 9 » par exemple qui représente un diamant avec une formation en 1-2-3-2-1.

Un meeting aérien d’exception

Sous réserve bien sûr des conditions météorologiques, ce meeting aérien sera d’une qualité exceptionnelle, inédite dans la Région et en France !

Vous pourrez assister à 2h30 de show exceptionnel avec une prestigieuse patrouille dont ce sera la seule représentation en France en 2022. Il mettra également en lumière l’amitié qui perdure depuis toujours entre la Grande-Bretagne et notre commune du Touquet-Paris-Plage, la plus Britannique des stations françaises !

Participeront également à ce meeting :

– L’Armée de l’Air et de l‘Espace avec le Rafale Solo Display de la BA 113 de St Dizier

– La Gendarmerie Nationale avec un hélicoptère Eurocopter EC 135

– La Marine Nationale avec le Rafale Marine (2 avions) de la Base Aéronavale de Landivisiau et avec l’Hélicoptère Dauphin Marine du Détachement 35 F du Touquet

– La Force Aérienne Belge avec l’Hélicoptère de sauvetage en mer NH 90 “SAR CAIMAN” de la Base de Coxyde

