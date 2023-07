Visite guidée de l’installation de méthanisation et de compostage MEETHA installation de méthanisation Soudan Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Visite guidée de l'installation de méthanisation et de compostage
Samedi 16 septembre, 10h15, 11h30, 14h15, 15h30
MEETHA installation de méthanisation

Visite guidée de l'installation de méthanisation qui valorise les déchets et du site de compostage.

MEETHA installation de méthanisation
47°42'31.3″N 1°19'05.3″W
Soudan 44110
Loire-Atlantique Pays de la Loire
+33 (0)6 14 37 85 28

Le site de méthanisation MEETHA est un site de typologie mixte agricolo-industrielle, qui valorise 16 000 tonnes par an de matières (fumiers, lisiers et sous-produits issus des IAA locales (lactosérum, boues et graisses, glycérine, biodéchets, végétaux…). Le site valorise le biogaz produit par injection de biométhane dans le réseau GRDF. Le site est couplé à un site de compostage.

2023-09-16T10:15:00+02:00 – 2023-09-16T11:15:00+02:00

