Vous êtes une #startup et êtes en recherche de financement à court terme ou moyen terme ? Cet événement est fait pour vous ! Le Club Des Prophètes vient à la rencontre des start-up bretonnes au Le Village by CA Finistère, en quête de financement, afin de comprendre leur projet et d’approfondir ceux susceptibles d’intéresser les 120 prophètes. En ce début d’année 2022, le Club des Prophètes organise trois dates en Bretagne : les 21 et 22 février en sphère rennaise à Startup Ker et **le 23 février 2022 au Village by CA Finistère à partir de 10h**. Blockpulse, Start 2 Scale, Windside Finance et Ünitee, Agence Digitale sont partenaires de l’évènement. Cette journée a lieu en deux temps : – Une conférence « La levée (de fonds) et au-délà » à 10h – Des rendez-vous one to one avec l’équipe du Club des Prophètes pour approfondir les échanges. –> Cet événement est ouvert à tous ! –> Inscription obligatoire ici : [[https://forms.monday.com/forms/d1f35d855c1751dffa8b332c7e936ace?r=use1](https://forms.monday.com/forms/d1f35d855c1751dffa8b332c7e936ace?r=use1)](https://forms.monday.com/forms/d1f35d855c1751dffa8b332c7e936ace?r=use1)

Le Club Des Prophètes vient à la rencontre des start-up au Village by CA Finistère, afin de comprendre les projets et d’approfondir ceux susceptibles d’intéresser les 120 prophètes. Le Village by CA FInistère 25 rue de Pontaniou, Brest (29200) Brest Finistère

