**Meet-up : Le numérique responsable, l’affaire de tous !**

———————————————————– Le développement rapide du digital et l’accélération de nos usages numériques bouscule nos sociétés : mais quel impact le numérique a-t-il sur l’environnement et les humains ? Quelles pratiques peuvent être mises en place pour concevoir des services numériques responsables ? Venez échanger en ligne avec nos intervenants : e.SNCF, EDF Aura, INSA Lyon, Fairphone et Fairness, le 11 mars, (17h30-19h). Format table ronde suivie d’une session de questions réponses.

En ligne (lien Microsoft Teams), organisé par TUBÀ.

Gratuit sur inscription

