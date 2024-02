Meet & Play Les LimogEs Limoges, jeudi 14 mars 2024.

Meet & Play Les LimogEs Limoges Haute-Vienne

Meet & Play, c’est quoi ?

C’est une soirée hybride entre jeux de société et des rencontres alternatives.

Nous vous proposons de venir seul-e ou a plusieurs pour une soirée de rencontres. Ces rencontres se passeront en 40 minutes, autour d’une table de 3 à 6 personnes, avec un jeu de société ayant pour but de faciliter la discussion et la connaissance de l’autre (nous aurons pré- sélectionné avec nos partenaires du Temple du Jeu, des jeux conçus pour cela).

En résumé : 3-6 personnes + un jeu + 40 minutes = des rencontres + des rires

Et on change pour recommencer avec un nouveau jeu et de nouvelles personnes.

Soirée prix libre

[mode de paiement solidaire, qui consiste à laisser au participant le libre choix du montant qu’il va donner, en fonction de ses moyens et de la valeur qu’il estime pour un produit ou un service]. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 19:00:00

fin : 2024-03-14 00:00:00

Les LimogEs 10 Petite Rue du Temple

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lemovices@gmail.com

L’événement Meet & Play Limoges a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Limoges Métropole