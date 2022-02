Meet & Jaune #TyJaune French Tech Brest+, 15 mars 2022, Brest.

A la French Tech Brest+, on aime l’innovation, sous toutes ses formes ! Pour bien commencer l’année 2022, nous vous accueillons au [Totem](https://letotembrest.notion.site/letotembrest/R-servez-votre-place-au-Totem-c0d0a947b2c64c81a022de9b7128c4f4) placé en plein coeur des [Ateliers des Capucins](https://www.ateliersdescapucins.fr/fr), avec une édition spéciale : **”Meet & Jaune”** Cette fois-ci, ce n’est pas la bière que vous allez découvrir, mais du pastis breton ! Mais pas que ! L’idée c’est aussi de **découvrir une startup du territoire, ses sujets d’actus & les enjeux auxquelles elle est confrontée.** Pour cette troisième édition, quoi de mieux que rencontrer **Sylvaine Le Meur**, la fondatrice de la startup [Ty Jaune](https://www.tyjaune.bzh/). L’idée du pastis breton était en réalité un défi lancé par son père à l’apéro : _”Tiens puisque t’es chercheuse, t’as qu’à la trouver la recette du vrai pastis Breton !”_. Après 368 jours de travail intense dans son garage (un peu à la Bill Gates), elle fait de l’impossible… possible : trouver la recette parfaite du pastis breton, avec plus de 45 ingrédients ! Sylvaine Le Meur nous parlera de cette incroyable expérience et des stratégies qu’elle a mise en place pour commercialiser son produit en se battant contre vents et marées : **Bar & restaurant fermés, comment Ty Jaune a réussi à vendre 24 000 bouteilles en 1 an ?** Evènement gratuit organisé par la French Tech Brest+ : [https://www.eventbrite.com/e/billets-meet-jaune-tyjaune-274669904077](https://www.eventbrite.com/e/billets-meet-jaune-tyjaune-274669904077)

