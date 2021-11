Meet Fred – Théâtre de marionnettes Pleubian, 30 novembre 2021, Pleubian.

Meet Fred – Théâtre de marionnettes Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian

– Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon

Pleubian Côtes d’Armor

Spectacle en anglais surtitré en français.

Sortie d’une boîte en carton, une marionnette en tissu haute de cinquante centimètres se lève et prend la parole. « Fred » a la langue bien pendue ! Sa vie commence… maintenant. Dure, dure la vie d’une marionnette au pays du libre-échange : Fred peut perdre l’allocation pour rémunérer les trois manipulateurs qui le font tout simplement exister… Meet Fred est un délice du genre, mordant, insolent et drôle, vraiment très drôle !Le talent des sept acteurs, l’humour corrosif du texte, le rythme enlevé nous font partager les affres de la solitude d’une marionnette qui lutte pour sa dignité. Le spectacle a, en partie, été écrit par trois comédiens issus des écoles de théâtre professionnelles pour personnes handicapées du Théâtre Hijinx. Cette « comédie marionnetique » présente le meilleur de la création « art et handicap » pour porter un autre regard sur la différence. Magnifique !

Tout public dès 14 ans.

+33 2 96 55 50 26 http://www.lannion-tregor.com/fr/sport-culture/les-equipements-culturels/l-arche-le-sillon.html

