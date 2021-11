Cesson-Sévigné Pont des Arts Cesson-Sévigné, Ille-et-Vilaine Meet Fred Pont des Arts Cesson-Sévigné Catégories d’évènement: Cesson-Sévigné

Pont des Arts, le mercredi 19 janvier 2022 à 20:00

Meet Fred est l’histoire d’une marionnette en tissu, de deux pieds de haut, qui lutte quotidiennement contre les préjugés. Fred souhaite devenir un garçon normal, appartenir au monde réel, avoir un travail, une petite amie… Jusqu’au jour où il perd son allocation de vie de marionnette. Comment va-t-il payer ses marionnettistes ? Fred perd le contrôle de sa vie…

De 21€ à 18€

Marionnettes. Hijinx Theatre, Blind Summit. Pont des Arts Parc de Bourgchevreuil 35510 cesson Sevigne Cesson-Sévigné Ille-et-Vilaine

2022-01-19T20:00:00 2022-01-19T21:30:00

