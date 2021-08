MEET FRED Nort-sur-Erdre, 29 avril 2022, Nort-sur-Erdre.

MEET FRED 2022-04-29 20:30:00 – 2022-04-29 Rte D Héric Espace culturel Cap Nort

Nort-sur-Erdre Loire-Atlantique Nort-sur-Erdre

EUR 5.1 18.3 Sortie d’une boîte en carton, une marionnette en tissu haute de cinquante centimètres se lève et prend la parole. « Fred » a la langue bien pendue ! Sa vie commence… maintenant. Alors Fred se lance dans une existence qu’il rêve aussi normale que possible, avec un travail, une petite amie, un avenir… Mais la vie est dure pour les marionnettes : Fred peut perdre l’allocation pour rémunérer les trois manipulateurs qui le font tout simplement exister ! Le talent des sept acteurs, l’humour corrosif du texte, le rythme enlevé nous font partager les affres de la solitude d’une marionnette qui lutte pour sa dignité. On s’étonne de vibrer face à une poupée sans visage que traversent les sentiments les plus intenses d’indignation, de désarroi, de révolte ou de désespoir. En filigrane, apparaît la critique affûtée d’une société et du gouvernement britannique qui malmènent les aides aux personnes dépendantes. Le spectacle a, en partie, été écrit par trois des comédiens, issus des écoles de théâtre professionnelles pour personnes handicapées de Hijinx Theatre.

COMÉDIE MARIONNETTIQUE, EN ANGLAIS SURTITRÉ

billetterie.capnort@nort-sur-erdre.fr +33 2 51 12 01 49

