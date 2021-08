Séné Grain de Sel Morbihan, Séné Meet Fred Grain de Sel Séné Catégories d’évènement: Morbihan

Séné

Meet Fred Grain de Sel, 26 avril 2022, Séné. Meet Fred

Grain de Sel, le mardi 26 avril 2022 à 20:30

Fred est un gars normal ! Enfin, normal en cela qu’il aimerait un boulot comme tout le monde, une petite amie aussi, enfin vivre, quoi ! Seulement voilà, Fred a un léger handicap : Fred est une marionnette de tissu. Et qui dit marionnette, dit assistance à la marionnette, dit salaires de marionnettistes. Or le gouvernement britannique vient de réviser l’allocation de vie – marionnette. Les ennuis de Fred commencent ! Il faudrait licencier un des manipulateurs. Qui choisir ? La tête, les bras ? Les jambes ? Et puis ce serait bien de faire quelques goûters d’anniversaire… mais Fred déteste les gosses ! Dur, dur la vie d’une marionnette au pays du libre-échange. _Meet Fred_ est un délice du genre, mordant,insolent et drôle, vraiment très drôle ! _Meet Fred_ a remporté le prix de la meilleure troupe de théâtre aux Wales Theater Awards 2017. Liliane, GLOP : « _Poétique, émouvant, drôle_ » Acteurs : Gareth John, Lindsay Foster, Gareth Clark, Richard Newnham ; Marionnettiste, voix de Fred : Nicholas Halliwell ; Marionnettistes : Llyr Williams, Jennie Rawling ; Directeur Artistique : Ben Pettitt-Wade ; Création lumières : Ceri James ; Technique : Tom Ayres ; Thème musical : Jonathan Dunn ; Direction des marionnettes : Tom Espiner, Giulia Innocenti ; Conception et fabrication des marionnettes : Blind Summit.

15, 10, 5 € – Prévente 23 € – Abonné 8 €

Comédie marionnettique Grain de Sel 5ter rue des écoles 56860 Séné Séné Le Goh Féten Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-26T20:30:00 2022-04-26T21:50:00

