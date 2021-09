Brest French Tech Brest+ Brest, Finistère Meet & Beer #OSOAI French Tech Brest+ Brest Catégories d’évènement: Brest

Qui dit rentrée des classes, dit reprise des bonnes habitudes ! Welcome au [Totem](https://letotembrest.notion.site/letotembrest/R-servez-votre-place-au-Totem-c0d0a947b2c64c81a022de9b7128c4f4), nous vous accueillons dans notre nouvel espace en plein cœur des [Ateliers des Capucins](https://www.ateliersdescapucins.fr/fr) : coworking, salles de réunion & meetup. Et pour faire vivre ce lieu magnifique, nous laçons un format meetup qui devrait parler à plusieurs d’entre vous : **”Meet & Beer”** Comme son nom l’indique venez découvrir une bière, venue tout droit de chez nos voisins à la [Brasserie En Bières Inconnues](https://enbieresinconnues.fr/). Mais pas que ! L’idée c’est aussi de **découvrir une startup du territoire, ses sujets d’actus & les enjeux auxquelles elle est confrontée.** Pour cette première édition du Meet & Beer, qui aura lieu tous les mois, nous vous proposons de venir découvrir [OSO AI](https://oso-ai.com/), une startup qui facilite le travail des soignants grâce à l’intelligence artificielle. En mois de 24 mois, la startup healthtech est passée de 3 cofondateurs à près d’une vingtaine de salariés. Comment ont-ils fait ? Quels moyens ? Ils nous raconteront leur aventure autour du recrutement. **Philippe Roguedas**, le co-fondateur d’OSO AI, nous parlera de ses problématiques de recrutement : **comment staffer son équipe au lancement d’un projet, comment manager des équipes entre Brest, Toulouse & Grenoble ?** Evènement gratuit organisé par la French Tech Brest+ [[https://www.eventbrite.fr/e/billets-meet-beer-osoai-173588296267](https://www.eventbrite.fr/e/billets-meet-beer-osoai-173588296267)](https://www.eventbrite.fr/e/billets-meet-beer-osoai-173588296267)

La French Tech Brest+ vous accueille au Totem pour le meetup "Meet & Beer". Venez découvrir une startup du territoire en dégustant une bière!

