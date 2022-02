Meet Africa, entrepreneuriat pour tous Roazhon parc, 7 mars 2022, Rennes.

Meet Africa, entrepreneuriat pour tous

Roazhon parc, le lundi 7 mars à 18:00

Cette rencontre a pour objectif de présenter aux entrepreneurs de la région, aux étudiants et aux porteurs de projets, les outils et programmes créés par le CPA et ses partenaires, Bpifrance, l’Agence française de développement et Expertise France, pour les accompagner entre la France et les pays d’Afrique, mais aussi dans les quartiers prioritaires en France, ainsi que répondre à leurs interrogations. L’étape de Rennes sera également marquée par le sujet du sport business, comme moyen d’émancipation tant en Afrique qu’en France, dans nos villes, nos quartiers prioritaires, et nos ruralités. Au programme : échanges, témoignages d’entrepreneurs, rencontres entre acteurs économiques et institutionnels, investisseurs et entrepreneurs locaux, pour favoriser les opportunités d’affaires et la consolidation des réseaux.

Dernière étape de tour de France BPI France, en faveur des entrepreneurs qui souhaitent s’engager avec l’Afrique.

Roazhon parc Rennes Rennes Ille-et-Vilaine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-07T18:00:00 2022-03-07T20:30:00