Spectacle hispano-landais 1011 route de Constantine, 5 septembre 2023, Mées.

Profitez de la magie d’un spectacle hors norme mêlant démonstration équestre, course landaise et danses sévillanes !.

2023-09-05 à ; fin : 2023-09-05 . EUR.

1011 route de Constantine Domaine El Campo

Mées 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine



Enjoy the magic of an extraordinary show combining equestrian demonstration, landaise race and Sevillian dances!

Disfrute de la magia de un espectáculo extraordinario que combina demostración ecuestre, carrera de landas y bailes sevillanos

Genießen Sie die Magie einer außergewöhnlichen Show, die Pferdevorführungen, Landaise-Rennen und sevillanische Tänze miteinander verbindet!

Mise à jour le 2023-03-17 par OT Grand Dax