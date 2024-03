MEDUSES Centre Socio-culturel des Marnaudes Rosny-sous-Bois, mercredi 6 mars 2024.

MEDUSES La Fine Compagnie – Johanne Gili Mercredi 6 mars, 15h30 Centre Socio-culturel des Marnaudes Entrée Libre

« Avec des talons aiguilles, pas sûre qu’on gagne la course… Mais avant les talons aiguilles, avant tout ça, avant qu’on nous pré-dispose, une fille, c’est ultra-rapide ! »

Textes poétiques, danse, jeu théâtral, manipulation marionnettique, chant et beatbox, MÉDUSES entremêle les disciplines pour faire un pied de nez aux idées reçues et inviter chacun.e à se saisir de la puissance de son propre imaginaire.

En 2019, La Fine Compagnie a mené le laboratoire A priori #1 avec un groupe de femmes et d’adolescentes au CSC des Chênes à Ermont (95). À travers l’écriture poétique et la fabrication d’éléments marionnettiques, nous avons exploré la sphère réservée à l’idée féminine, attentives aux injonctions et empêchements qui s’y logent. Puis nous avons eu recours à la danse, à la voix chantée et beatboxée pour chercher comment lier le corps quotidien et le corps politique, la poésie et la résistance. De cette aventure est né le spectacle MÉDUSES.

Centre Socio-culturel des Marnaudes Rue Jacques Offenbach, 93110 Rosny-sous-Bois Rosny-sous-Bois 93110 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « lafinecompagnie@gmail.com »}]

Théâtre Danse

