MEDUSES Centre culturel Les Chênes Ermont, vendredi 15 mars 2024.

MEDUSES La Fine Compagnie – Johanne Gili Vendredi 15 mars, 14h00, 15h00 Centre culturel Les Chênes Entrée Libre

Début : 2024-03-15T14:00:00+01:00 – 2024-03-15T15:00:00+01:00

Fin : 2024-03-15T15:00:00+01:00 – 2024-03-15T16:00:00+01:00

« Avec des talons aiguilles, pas sûre qu’on gagne la course… Mais avant les talons aiguilles, avant tout ça, avant qu’on nous pré-dispose, une fille, c’est ultra-rapide ! »

Textes poétiques, danse, jeu théâtral, manipulation marionnettique, chant et beatbox, MÉDUSES entremêle les disciplines pour faire un pied de nez aux idées reçues et inviter chacun.e à se saisir de la puissance de son propre imaginaire.

En 2019, La Fine Compagnie a mené le laboratoire A priori #1 avec un groupe de femmes et d’adolescentes au CSC des Chênes à Ermont (95). À travers l’écriture poétique et la fabrication d’éléments marionnettiques, nous avons exploré la sphère réservée à l’idée féminine, attentives aux injonctions et empêchements qui s’y logent. Puis nous avons eu recours à la danse, à la voix chantée et beatboxée pour chercher comment lier le corps quotidien et le corps politique, la poésie et la résistance. De cette aventure est né le spectacle MÉDUSES.

Centre culturel Les Chênes 9 Rue Utrillo, 95120 Ermont

Théâtre Danse

