Médusée – Valentina Canseco
Aix-en-Provence, 25 juin 2022

Médusée – Valentina Canseco

Galerie Ars Longa
2 rue Jaubert
Aix-en-Provence
Bouches-du-Rhône

2022-06-25 11:00:00 11:00:00 – 2022-08-06 19:00:00 19:00:00

Galerie Ars Longa 2 rue Jaubert

Aix-en-Provence

Bouches-du-Rhône

Artiste d’origine brésilo-chilienne née en 1985, Valentina Canseco vit et travaille à Paris.



L’artiste a réalisé de nombreuses collaborations prestigieuses dont le 62e Salon de Montrouge en 2017, exposé au Pavillon Français de la Biennale d’architecture de Venise en 2018, à la Fondation Villa Datris en 2020 et 2021 ainsi que dans plusieurs galeries parisiennes et centres d’art. Le langage plastique de Valentina Canseco s’exprime au travers des techniques variées allant du dessin à l’installation. Valentina Canseco s’empare des matériaux les plus humbles, de toutes les constituantes de son paysage quotidien, pour les inviter à un autre voyage.



Valentina Canseco livre ici une perception sensorielle de la buée, de la chaleur, de l’invisible, en conversation avec un paysage flottant et échoué, en donnant, d’après les mots de l’artiste : une impression du monde qui m’habite au moment où a lieu l’exposition. Elle délaisse un temps l’architecture de l’espace urbain pour un retour à la nature et à l’organique. Il est toujours question de paysage dans son œuvre, mais ici, elle dévoile des émotions, des sensations, et tourne ainsi son regard vers le vivant en nous proposant de véritables paysages intimes.



Cette exposition nous présente ainsi un jeu entre lumière et couleur. Les différents reflets créent un tout nouvel environnement et invoquent un dialogue entre l’œuvre et le spectateur. Valentina Canseco, avec ce solo show, nous propose des productions inédites qui veulent nous pousser à réfléchir sur notre présent mais aussi sur un futur brumeux, chaud, incertain.

Avec son exposition personnelle « Médusé » au sein de la Galerie Ars Longa, c’est par une approche intuitive et introspective que Valentina Canseco cherche à vous transmettre la vision d’une atmosphère estivale particulière

+33 6 07 60 60 69 https://galeriearslonga.com/

