La Soucoupe, le samedi 12 mars à 20:00

La CLEF accompagne depuis septembre 2020 les projets de **Boutheina El Alouadi** aka **Medusa TN**. Cette jeune artiste audacieuse baigne dans la culture hip-hop depuis l’âge de 10 ans. C’est d’ailleurs par le break dance qu’elle découvre l’étendue du mouvement avant d’en venir à vouloir rapper. Encore adolescente, c’est en Tunisie – et dans un milieu essentiellement masculin – qu’elle fait ses premières scènes, participe à de nombreux projets artistiques et réussit à se faire une place. Quelques années plus tard, en 2011, elle se fait remarquer dans le monde arabe en sortant le titre “Tounsiya, fière de l’être” sur une compilation allemande en parallèle de la révolution tunisienne. Un cri, une révolte et surtout un vrai succès qui dépasse les trois millions de streams (SoundCloud) dès la semaine de sa mise en ligne. Loin d’être dans une démarche uniquement individuelle, Medusa TN prend le temps de collaborer avec divers artistes tunisiens et internationaux (Dj Killer, LawlessProd, Ralph Real, Blunted Beatz, Odissee, Konqistador, Camufingo…) et se produit sur plusieurs scènes à travers le monde (Maroc, Liban, Egypte, Jordanie, Allemagne, Belgique, Pays bas, Suède, Mauritanie, Sénégal, Etats-Unis…). Aujourd’hui domiciliée à Poissy, la rappeuse prépare un nouvel album avec le soutien de La CLEF. [www.facebook.com/Medusa.tn](https://www.facebook.com/Medusa.tn) [[https://youtu.be/7Qa8WfTpYZA](https://youtu.be/7Qa8WfTpYZA)](https://youtu.be/7Qa8WfTpYZA) Ce concert s’inscrit dans le cadre d’une semaine thématique en partenariat avec **La Soucoupe**. Plus d’infos : [**cliquez ici**](https://www.laclef.asso.fr/front/lib/pdf/SEMAINE_FEMME2022.pdf).

Entrée libre

Artiste résolument internationale, Medusa fait le choix, aujourd’hui, de faire une musique plus introspective tournée à la fois vers la culture hip-hop et vers ses racines tunisiennes.

La Soucoupe 16/18 boulevard Hector Berlioz Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



2022-03-12T20:00:00 2022-03-12T21:30:00