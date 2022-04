Medusa + La Singular Tropique + DJ Terror, 28 avril 2022, .

Medusa + La Singular Tropique + DJ Terror

2022-04-28 – 2022-04-28

10 Medusa est une formation récente de 9 musiciennes, chargées d’émotions et de saveur qui empruntent les rythmes et les échos de la cumbia afin de faire danser et vibrer sur les pistes!

Son répertoire voyage dans toute l’Amérique du sud et véhicule la chaleur et la joie des énergies cumbieras !



La Singular Tropique est un groupe de cumbia (rythme d’origine colombienne, popularisé mondialement).

Ils proposent un cocktail musical très épicé et caliente, pour danser, se défouler, et tout donner en concert. Viens fêter et partager un super moment avec eux !



DJ Terror

Retrouvez Medusa + La Singular Tropique + DJ Terror sur la scène du Molotov le 28 avril.

