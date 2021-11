Medusa Casa Consolat, 26 novembre 2021, Marseille.

Medusa

Casa Consolat, le vendredi 26 novembre à 20:30

Vendredi 26 novembre à 20h30 aura lieu le premier concert marseillais de MEDUSA ! Medusa est une formation récente de 9 musiciennes, chargées d’émotions et de saveurs qui empruntent les rythmes et échos de la cumbia afin de faire danser et vibrer sur les pistes ! Notre répertoire voyage dans toute l’Amérique du Sud et véhicule la chaleur et la joie des énergies cumbieras ! Magali Sarda: congas Laura Spica-Rodriguez: timbales France Duclairoir: contrebasse Élodie Paladino: accordéon Marion Zebre: saxhorn Aniousha Peicaud: trompette Ariane Woringer: saxophone alto et soprano Coline Fourment : chant et trompette Léa Jarmasson : chant et guitare [https://www.facebook.com/Medusa-106885725027350](https://www.facebook.com/Medusa-106885725027350) Infos pratiques : 1 Rue Consolat, 13001 Marseille Concert 20h30 Entrée à prix libre – prix conseillé 5€ Restauration sur place dès 19h30

