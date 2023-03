Gare vélo-rail de Médréac – Concert Médréac OT - PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN Médréac Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Médréac

Gare vélo-rail de Médréac – Concert, 8 avril 2023, Médréac OT - PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN Médréac. Gare vélo-rail de Médréac – Concert Rue de la Gare Médréac Ille-et-Vilaine

2023-04-08 – 2023-04-08 Médréac

Ille-et-Vilaine Médréac . Pour marquer l’ouverture de la saison 2022, l’équipe de la gare de Médréac propose 2 soirs de concert. Partagez un moment convivial entre amis ou en famille autour d’un concert avec le groupe Fac Similé. Ce trio, composé d’une chanteuse, d’un guitariste/choriste et d’un bassiste/choriste, vous propose un voyage dans le temps avec une setlist hétéroclite d’une soixantaine de chansons célèbres allant des années 60 à nos jours.

Dans une ambiance festive et conviviale, la détente sera assurée autour d’un verre ! Avec des morceaux célèbres qui font mouche à tous les coups, toutes les générations seront conquises ! Samedi 8 et dimanche 9 de 18h à 21h au café de la Gare. -Sa prestation sera gratuite. Pour rappel, l’activité vélo-rail, qui fait aujourd’hui la renommée de la gare, vous embarque sur l’ancienne voie ferrée La Brohinière-Dinan-Dinard. Elle est ouverte sur réservation auprès de l’office de tourisme ou de l’équipe de la gare. +33 2 99 09 58 04 https://www.lagaredemedreac.fr/ Médréac

dernière mise à jour : 2023-03-17 par OT – PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Médréac Autres Lieu Médréac Adresse Rue de la Gare Médréac Ille-et-Vilaine OT - PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN Ville Médréac OT - PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN Médréac Departement Ille-et-Vilaine Tarif Lieu Ville Médréac

Médréac Médréac OT - PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN Médréac Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/medreac ot - pays de saint-meen montauban medreac/

Gare vélo-rail de Médréac – Concert 2023-04-08 was last modified: by Gare vélo-rail de Médréac – Concert Médréac 8 avril 2023 ille-et-vilaine Médréac OT - PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN rue de la Gare Médréac Ille-et-Vilaine

Médréac OT - PAYS DE SAINT-MEEN MONTAUBAN Médréac Ille-et-Vilaine