JJ Pélé Medj’ Medjugorje, 29 avril 2023, Međugorje. JJ Pélé Medj’ 29 avril – 5 mai Medjugorje Sur inscription Du samedi 29 avril au vendredi 5 mai, à Medjugorje en Bosnie Depuis le 24 juin 1981, six jeunes habitants du village (ex-Yougoslavie), affirment avoir des apparitions quotidiennes de la Vierge Marie. L’Eglise catholique autorise les pèlerinages dans ce lieu d’apparitions mariales, sans aucune ambiguïté.

Le concept de ce pèlerinage : pour les 23-38 ans ! Ce sera une retraite très priante et spirituelle, mais aussi un lieu d’échanges fraternels et joyeux. ATTENTION : date limite d’inscription le 15 mars Pour plus d’informations : campsjj@gmail.com Medjugorje Medjugorje Međugorje 88266 Canton d’Herzégovine-Neretva Fédération de Bosnie-et-Herzégovine [{« type »: « link », « value »: « https://www.jeunesdesaintjean.org/index.php/jj-pele-medjugorje/ »}] [{« link »: « mailto:campsjj@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T10:00:00+02:00 – 2023-04-29T23:59:00+02:00

2023-05-05T00:00:00+02:00 – 2023-05-05T17:00:00+02:00 jeunes fraternité

