Medjugorje Pèlerinage à Notre-Dame de la paix et de la réconciliation Medjugorje Medjugorje, 29 décembre 2023, Medjugorje. Pèlerinage à Notre-Dame de la paix et de la réconciliation 29 décembre 2023 – 5 janvier 2024 Medjugorje Sur inscription : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJgaU-b-vUyLavmMRHTFJ9n4dct2rNUKdl_JX2OdJ5-vHPwA/formResponse Activités prévues en tant que pèlerins Rencontres de témoins, rencontre d’un des voyants de ND, immersion dans la fervente prière paroissiale de Medjugorge vers 17-18h00 (qui est la démarche de piété demandée par Marie aux pèlerins du lieu) Pèlerinage à la colline des apparitions, Chemin de croix au Krizevac Réflexions/topos sur le thème de la paix, rencontre des communautés (Oasis de la paix, Béatitudes, Cénacle). Activités touristiques Une journée de visite de Zagreb, côte Adriatique, peut-être Mostar, monastères orthodoxes, monastères soufis… Activités du 31 au soir Messe à la communauté du Cénacle, Soirée conviviale à la maison. Avions envisagés Aller : Beauvais — Zagreb, le vend. 29 décembre

Retour : Zagreb–Beauvais, le vend. 05 Janvier Coût estimatif par personne 1/2 pension : 1 nuit à Zagreb = 50 € + 7 nuits chez Marie-Elisabeth (7*30€) = 260€;

Repas des midis : 3 Déjeuners au restaurant à 15 € + 3 pique-niques à 5€ + 2 pique-niques en aéroport à 15€ = 90 €;

Transports : Avion 300€ + Location de voiture 50 € + Carburant 50€ = 400€;

2023-12-29T08:00:00+01:00 – 2023-12-29T08:30:00+01:00

