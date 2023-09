Médiums et spirites du Père Lachaise – visite spéciale Toussaint, 29 octobre 2023, .

Le dimanche 29 octobre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant

21€/pers

VISITE SPECIALE TOUSSAINT LE DIMANCHE 29 OCT0BRE A 15H00

A travers les époques, Paris a toujours été une ville mystérieuse, où se confondent magie et religion. Au XIXème siècle, âge d’or de l’occultisme, une fièvre spirite s’empare de l’Europe et l’on fait tourner les tables dans les plus grands salons.

Suivez Guillaume, votre guide des légendes et fin connaisseur du Père-Lachaise à l’occasion d’une visite inédite du cimetière. Vos pas vous mèneront aux sépultures des plus grands médiums, spirites et figures occultistes d’antan. Mademoiselle Lenormand, la grande cartomancienne sous l’Empire, Allan Kardec, le père de la philosophie spirite, Papus, le célèbre médecin occultiste, ou encore Bonne-Maman, guérisseuse de la Belle Epoque, sans oublier les sulfureux Fabre d’Olivet, mort foudroyé en plein rituel et Berthe de Courrière, férue de Kabbale et de magie noire. Guillaume vous fera sortir des sentiers battus pour partir à la rencontre de ces personnages et découvrir les rituels qui sont encore entretenus sur leurs tombes par certains initiés.

Quelles que soient vos croyances, laissez-vous embarquer dans un monde fascinant où l’on croit à l’au-delà, à la survivance de l’âme, à sa réincarnation et à la communication avec les défunts. Spirite en herbe ou confirmé ? Cette balade est le pèlerinage idéal pour parfaire votre médiumnité et se nourrir du souvenir des anciens !

Père Lachaise. L’adresse exacte du rdv vous sera communiquée par mail une fois votre réservation effectuée sur le site de Sous Les Pavés

Contact : https://www.sous-les-paves.com/produit/mediums-spirites-pere-lachaise/ contact@sous-les-paves.com https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr https://www.sous-les-paves.com/produit/mediums-spirites-pere-lachaise/

SLP