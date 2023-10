Journées Nationales de la réparation à Saint-Lys Médi@TIC Landécourt, 20 octobre 2023, Landécourt.

Journées Nationales de la réparation à Saint-Lys Vendredi 20 octobre, 10h00, 14h00, 16h00 Médi@TIC Participation libre, sur inscriptions

À l’heure de l’urgence écologique, l’importance de réduire nos déchets, de préserver nos ressources naturelles et de changer notre comportement s’impose. Plutôt que de jeter nos objets, appareils ou vêtements, nous devons les réparer.

Pour la toute première fois, une initiative d’envergure nationale invite les Français à s’initier aux techniques de réparation en les rapprochant des professionnels. Ces experts ouvriront leurs ateliers et partageront leur savoir-faire dans une atmosphère conviviale et collaborative.

️ Rejoignez-nous pour une journée dédiée à l’upcycling et à la réparation !

Pour cette première édition des Journées Nationales de la Réparation (JNR) Le Fabdulys, en collaboration avec Récupalys et le Repair Café Peyrolien, vous invite à explorer l’art de donner une seconde vie aux objets du quotidien.

Au programme :

Des ateliers d’upcycling et de personnalisation d’objets grâce à nos machines à commandes numériques au Fablab.

Des ateliers de réparation pour l’électroménager, le mobilier, l’informatique, les jouets, l’outillage, et bien plus encore.

C’est l’occasion parfaite pour échanger des idées, collaborer et apprendre ensemble à prolonger la durée de vie de vos objets préférés.

Date : Vendredi 20 octobre Horaires : 10h – 18h Adresse : 1 bis rue du Presbytère, 31470 Saint-Lys

Inscrivez-vous dès maintenant sur mjccs-saint-lys.fr pour participer à cet événement inspirant ! »

Médi@TIC 1 bis rue du Presbytère Landécourt 54360 Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://mjccs-saint-lys.fr/3519-2/ »}] [{« link »: « https://mjccs-saint-lys.fr/3519-2/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T10:00:00+02:00 – 2023-10-20T12:00:00+02:00

2023-10-20T16:00:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00