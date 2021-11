MediTerroni La Mer Veilleuse, 26 novembre 2021, Marseille.

MediTerroni

La Mer Veilleuse, le vendredi 26 novembre à 20:30

Après le grand concert de samedi dernier, nous vous invitons à venir danser et sautiller les tarentelles au magnifique bar La Mer Veilleuse, ne le manquez pas ! MediTerroni est un duo dynamique née de la rencontre de Eleonora Petrulli et Enrico Campagni qui mélange les musique effrénées de la tarantella aux mélodies douces des chansons transmises de bouche en bouche, jusqu’à présent. Terroni est le nom pour désigner les gens du Sud de l’Italie: un terme péjoratif qui désigne la terre natale, la terre que l’on aime et que l’on méprise à la fois. Mais à présent on veut se réapproprier fièrement de ce terme qui nous a toujours désigné.e.s négativement, et qui pourtant nous fait sentir plus proches des gens de la Méditerranée. MediTerroni. Parce qu’on est Terroni, parce qu’on habite et on aime la Méditerranée, parce qu’on est Mezzi Terroni…. demi Terroni. Et parce que on est tous les Terroni de quelqu’un d’autres. Pizziche, tarantelle, et chansons populaires dès Pouilles jusqu’à la Sicile, en passant pour la Campanie et la Calabre.

Entrée libre

♫♫♫

La Mer Veilleuse 18 place Notre-Dame du Mont, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-26T20:30:00 2021-11-26T23:00:00