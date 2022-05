Mediterraner Garten 89,route du vin L-5447 Schwebsange Schwebsange Catégories d’évènement: Canton Remich

Schwebsange

Mediterraner Garten 89,route du vin L-5447 Schwebsange, 5 juin 2022, Schwebsange. Mediterraner Garten

89, route du vin L-5447 Schwebsange, le dimanche 5 juin à 15:00

Die luxemburgische Naturschutzstiftung natur&ëmwelt – Fondation Hëllef fir d’Natur hat den, in den letzten 30 Jahren von Charles Roovers und Dieter Lingener aufgebauten Mediterranen Garten Ende 2009 im Rahmen einer Schenkung übernommen. Der Unterhalt des Gartens findet derzeit gemeinsam von Mitarbeitern von natur&ëmwelt und dem ehemaligen Eigentümer Dieter Lingener statt. Begleitet wird die Arbeit der Stiftung natur&ëmwelt von der luxemburgischen Organisation der Garten und Teichfreunde (AAT). Das Zentrum für ökologische Gartenkultur ist Teil eines über die LEADER-Region MISELERLAND und unter Beteiligung der Gemeinde Wellenstein, heute Schengen geförderten Projektes, das von der luxemburgischen Naturschutzorganisation natur&ëmwelt 2009 bis 2012 durchgeführt wurde. 2012 konnte mit der finanziellen Unterstützung der Oeuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte die ehemalige kleine Scheune ausgebaut werden. Der Neubau dient im Winter als Kalthaus der Überwinterung von Kübelpflanzen und steht im Sommer Gartenbesuchern und für Aktivitäten des Zentrums zur Verfügung. Im Obergeschoss befinden sich die Büroräume des Zentrums sowie eine Präsenzbibliothek mit gartenbaulicher Literatur die auch für Besucher zugänglich ist. Wie in den vergangenen Jahren, freuen wir uns auch in diesem Jahr, Sie im mediterranen Garten in Schwebsingen begrüßen zu dürfen.

0 €

Mediterraner Garten 89,route du vin L-5447 Schwebsange L-5447 Schwebsange Schwebsange Canton Remich

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Canton Remich, Schwebsange Autres Lieu 89,route du vin L-5447 Schwebsange Adresse L-5447 Schwebsange Ville Schwebsange lieuville 89,route du vin L-5447 Schwebsange Schwebsange Departement Canton Remich

89,route du vin L-5447 Schwebsange Schwebsange Canton Remich https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schwebsange/

Mediterraner Garten 89,route du vin L-5447 Schwebsange 2022-06-05 was last modified: by Mediterraner Garten 89,route du vin L-5447 Schwebsange 89,route du vin L-5447 Schwebsange 5 juin 2022 89 route du vin L-5447 Schwebsange Schwebsange Schwebsange

Schwebsange Canton Remich