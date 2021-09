Betz Betz BETZ, Oise Méditerranéo Betz Betz Catégories d’évènement: BETZ

Oise

Méditerranéo 2021-10-16

Betz Oise Betz L’association du Foyer Rural du Valois Multien présente un récital de guitare classique par Alexandre Le Nagard.

A travers ce récital, Alexandre Nagard nous emmène dans le bassin de la méditerrannée avec des oeuvres de compositeurs espagnols et italiens des XIII, XIX, XXème siècle. Un voyage à travers les oeuvres de Torroba, Castelnuovo-Tedesco, Giuliani, Albeniz… Rendez-vous le 16 octobre 2021 à 19h à la maison des associations de Betz, 8 rue du Valois.

Entrée libre, un chapeau circulera pour les artistes.

Ouverture des portes : 19h, buffet partagé après le concert, vous pouvez y participer en apportant ce que vous voulez.

Pass sanitaire requis. Contact : 03 44 87 20 53

dernière mise à jour : 2021-09-14

