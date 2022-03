Méditerranée Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement

Méditerranée Marseille 1er Arrondissement, 20 avril 2022, Marseille 1er Arrondissement. Méditerranée Église Saint Ferréol 1 quai des Belges Marseille 1er Arrondissement

2022-04-20 – 2022-04-21 Église Saint Ferréol 1 quai des Belges

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône UN VOYAGE MUSICAL DU CHOEUR D’HOMMES DE LA VILLETTE



Depuis l’aube des temps, la Méditerranée est une centralité, un carrefour, comme le décrit Braudel. C’est un territoire où les idées naviguent autant que les hommes. La musique en est un exemple éclatant : des rives de Carthage au littoral génois, des forêts du Liban aux côtes de Provence, , respectant les inflexions de ses langues et les traditions de ses peuples, et donnent à entendre une histoire commune, racine de nos identités.



Distribution

• Chef de chœur Loïk Blanvillain. Chanteurs Adrien Duchon, Alexandre Leroux, Alexandre Peron, Alexandre Wellers, Andrea Mazzella, Arthur Navecth, Arthur Pascault, Baptiste Galabrou, Benoît Hébert, Camille Villemin, Clément Tafin, Clément Wioland, Emmanuel Mourier, Guillem Lopez, Jérôme Vatere, Maxime Chevalier, Odo Paganelli, Philippe Bourdier, Pierre Barthomeuf, Roman Castaingts, Ronan Fabre, Theo Näsström Seguin, Thibault de Monval, Thibaut Martin, Vagator Camus, Victor Kwihangana • Illustration © Céline Tcherkassky Chants et les textes de Méditerranée. UN VOYAGE MUSICAL DU CHOEUR D’HOMMES DE LA VILLETTE



Depuis l’aube des temps, la Méditerranée est une centralité, un carrefour, comme le décrit Braudel. C’est un territoire où les idées naviguent autant que les hommes. La musique en est un exemple éclatant : des rives de Carthage au littoral génois, des forêts du Liban aux côtes de Provence, , respectant les inflexions de ses langues et les traditions de ses peuples, et donnent à entendre une histoire commune, racine de nos identités.



Distribution

• Chef de chœur Loïk Blanvillain. Chanteurs Adrien Duchon, Alexandre Leroux, Alexandre Peron, Alexandre Wellers, Andrea Mazzella, Arthur Navecth, Arthur Pascault, Baptiste Galabrou, Benoît Hébert, Camille Villemin, Clément Tafin, Clément Wioland, Emmanuel Mourier, Guillem Lopez, Jérôme Vatere, Maxime Chevalier, Odo Paganelli, Philippe Bourdier, Pierre Barthomeuf, Roman Castaingts, Ronan Fabre, Theo Näsström Seguin, Thibault de Monval, Thibaut Martin, Vagator Camus, Victor Kwihangana • Illustration © Céline Tcherkassky Église Saint Ferréol 1 quai des Belges Marseille 1er Arrondissement

dernière mise à jour : 2022-03-21 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille 1er Arrondissement Autres Lieu Marseille 1er Arrondissement Adresse Église Saint Ferréol 1 quai des Belges Ville Marseille 1er Arrondissement lieuville Église Saint Ferréol 1 quai des Belges Marseille 1er Arrondissement Departement Bouches-du-Rhône

Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille-1er-arrondissement/

Méditerranée Marseille 1er Arrondissement 2022-04-20 was last modified: by Méditerranée Marseille 1er Arrondissement Marseille 1er Arrondissement 20 avril 2022 Bouches-du-Rhône Marseille 1er Arrondissement

Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône