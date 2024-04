Mediterranean Jazz Project La caverne Jazz Marseille, vendredi 12 avril 2024.

Mediterranean Jazz Project ♫JAZZ♫ Vendredi 12 avril, 21h00 La caverne Jazz 20 / 25€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-12T21:00:00+02:00 – 2024-04-12T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-12T21:00:00+02:00 – 2024-04-12T23:59:00+02:00

C’est une première à la Caverne et nous en sommes très heureux en programmant avec les beaux jours qui arrivent : du jazz méditerrannéen. Ce sera ce vendredi 12 avril 2024. Ce qu’on peut dire de Mohamed Beddiar, c’est qu’au regard de l’univers du Jazz actuel, il développe un chant, un récit unique, fidèle à son personnage, nous frayant un chemin vers l’Orientalisme, défendant les couleurs Méditerranéennes, insufflant dans ses improvisations les modes Orientaux, Grecques, Géorgiens, Liturgiques…

A la croisée des rythmes et mélodies qui bercent ces traditions ancestrales, Mohamed Beddiar et ses amis nous feront voyager à travers les vestiges sonores dans une mosaïque de couleurs toujours singulièrement surprenante, douce et rythmée…

Mohamed Beddiar flûtes traversières, flûtes ethno, compositions

Cesar Massonnat piano

Adrien Coulomb contrebasse

Gwendal Mainguy batterie-percussion

Réservation obligatoire au 07 54 23 05 43

restauration et boisson sur place

ouverture des portes 19h30

parking intérieur limité

https://youtu.be/OAVy56sdUpw?si=rbyDyLrgPFR78C5o

