Vézelay Maisons d'accueil - Fraternités de Jérusalem Vézelay, Yonne Méditer sur le mystère de Noël Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem Vézelay Catégories d’évènement: Vézelay

Yonne

Méditer sur le mystère de Noël Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem, 24 décembre 2021, Vézelay. Méditer sur le mystère de Noël

le vendredi 24 décembre à Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem

Vendredi 24 décembre ——————– ### au centre sainte Madeleine ### 10h « Parole de Dieu et parole des hommes : découvrir les liturgies de la Nativité comme lieu d’une rencontre. » Avec sœur Agnès ### 15h « Et le Verbe s’est fait chair et il a demeuré parmi nous. » Méditation sur le tympan de la Nativité de la basilique Avec frère Jean-Yves

Sur inscription

avec les frères et soeurs de Jérusalem Maisons d’accueil – Fraternités de Jérusalem 26, rue Saint-Pierre 89450 Vézelay Vézelay Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T11:00:00;2021-12-24T15:00:00 2021-12-24T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vézelay, Yonne Autres Lieu Maisons d'accueil - Fraternités de Jérusalem Adresse 26, rue Saint-Pierre 89450 Vézelay Ville Vézelay lieuville Maisons d'accueil - Fraternités de Jérusalem Vézelay