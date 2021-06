Méditer en marchant Malbuisson, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Malbuisson.

Méditer en marchant 2021-07-05 – 2021-07-05

Malbuisson Doubs

Objectif de l’activité : appelé Apranihita, « l’absence de but » marcher en pleine conscience, qui définit un état dans lequel l’individu n’est animé par aucun désir et ne fuit aucun malaise. S’installer dans l’ici et maintenant. Pranayama pratiquer nos.différents souffle et se connecter au éléments naturel qui nous entourent. Ressentir le bien-fait des arbres ( je pense des mots clefs…), de l’eau etc… Durée 2h / Tarif 18 euros.

