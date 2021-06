Malbuisson Malbuisson Doubs, Malbuisson Méditer en marchant : au contact de l’eau Malbuisson Malbuisson Catégories d’évènement: Doubs

Méditer en marchant : au contact de l’eau Malbuisson, 4 juillet 2021-4 juillet 2021, Malbuisson. Méditer en marchant : au contact de l’eau 2021-07-04 – 2021-07-04

Malbuisson Doubs EUR 18 18 Objectif de l’activité : ressentir la simplicité du contact avec les éléments naturels pour sentir et observer, prendre le temps au bord de l’eau, il s’agit de profiter pleinement de la fraîcheur tout en étant attentif au sons de l’eau, aux mouvements, à l’écosystème. La balade de très faible difficulté est ponctuée de pauses méditatives, d’observations, (de petits jeux pour les enfants)

Durée de la sortie :2h30

