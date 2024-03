Méditer au MAH – Le non-jugement Musée d’art et d’histoire Genève, samedi 25 mai 2024.

Méditer au MAH – Le non-jugement Bien-être au MAH Samedi 25 mai, 10h00 Musée d’art et d’histoire CHF 15.-, sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T11:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T10:00:00+02:00 – 2024-05-25T11:00:00+02:00

Séance de méditation en pleine conscience avec le thérapeute Erwan Tréguer et Murielle Brunschwig, médiatrice culturelle, pour un voyage au coeur du musée. Parmi les attitudes qui sous-tendent la pleine conscience, le non-jugement consiste à observer la manière habituelle dont nous pouvons instantanément étiqueter toute expérience, personne, lieu, objet… et oeuvre. Apprendre à observer ce fonctionnement avec un certain recul plutôt que de croire en chacun de ces jugements est un pas essentiel vers plus de discernement et de tranquillité. Nous mettrons en pratique cette attitude en contemplant certaines oeuvres lors d’exercices guidés.

Musée d’art et d’histoire Rue Charles-GALLAND 2, 1206 Genève Genève 1205 +41 22 418 26 00 http://www.mah-geneve.ch [{« link »: « https://www.sophrologie-meditation.ch/ »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/musees/musee-art-histoire/

