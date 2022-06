Méditer à travers l’Art en Terre d’Accord., 29 août 2022, .

Méditer à travers l’Art en Terre d’Accord.



2022-08-29 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-29

Méditer à travers l’Art en Terre d’Accord

Atelier de méditation guidée en harmonie avec les énergies de régénération et d’émergence du jardin. L’atelier se déroule en trois temps : un temps d’ouverture pour se centrer, s’ancrer et se relier au vivant suivi d’une méditation guidée inspirée par une œuvre. Un temps de silence dans le jardin. Un temps de clôture avec un partage des ressentis et une méditation guidée pour préparer votre retour,

Tarif 25 € , Horaire 17h, accueil à partir de 16H45.

Réservations obligatoires au 06 76 59 35 18 ou sur billetweb Terre d’Accord

Venir avec un plaid et un coussin.

Méditer à travers l’Art en Terre d’Accord

Atelier de méditation guidée en harmonie avec les énergies de régénération et d’émergence du jardin. L’atelier se déroule en trois temps : un temps d’ouverture pour se centrer, s’ancrer et se relier au…

Méditer à travers l’Art en Terre d’Accord

Atelier de méditation guidée en harmonie avec les énergies de régénération et d’émergence du jardin. L’atelier se déroule en trois temps : un temps d’ouverture pour se centrer, s’ancrer et se relier au vivant suivi d’une méditation guidée inspirée par une œuvre. Un temps de silence dans le jardin. Un temps de clôture avec un partage des ressentis et une méditation guidée pour préparer votre retour,

Tarif 25 € , Horaire 17h, accueil à partir de 16H45.

Réservations obligatoires au 06 76 59 35 18 ou sur billetweb Terre d’Accord

Venir avec un plaid et un coussin.

dernière mise à jour : 2022-06-26 par