Méditer à travers l’Art en Terre d’Accord.

Atelier de méditation guidée en harmonie avec les énergies de régénération et d’émergence du jardin. L’atelier se déroule en trois temps : un temps d’ouverture pour se centrer, s’ancrer et se relier au… dernière mise à jour : 2022-06-26 par

