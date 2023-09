Samedi Réparation Médi@Tech – FabLab Saint-Loup-Lamairé Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Loup-Lamairé Samedi Réparation Médi@Tech – FabLab Saint-Loup-Lamairé, 21 octobre 2023, Saint-Loup-Lamairé. Samedi Réparation Samedi 21 octobre, 10h00 Médi@Tech – FabLab Découverte des équipements numériques (imprimantes 3D, découpe laser, imprimante vinyle…).

Présence de Florent Girard, réparateur informatique professionnel (apportez vos équipements pour un diagnostic gratuit). Médi@Tech – FabLab 32 rue de la Grille 79600 Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

