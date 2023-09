Conférence « Voyage au cœur des déchets » Médi@Tech – FabLab Saint-Loup-Lamairé Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Saint-Loup-Lamairé Conférence « Voyage au cœur des déchets » Médi@Tech – FabLab Saint-Loup-Lamairé, 20 octobre 2023, Saint-Loup-Lamairé. Conférence « Voyage au cœur des déchets » Vendredi 20 octobre, 18h30 Médi@Tech – FabLab Découvrez les matériaux utilisés dans l’élaboration des objets technologiques via une approche nouvelle et inspirante ! Médi@Tech – FabLab 32 rue de la Grille 79600 Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T18:30:00+02:00 – 2023-10-20T21:00:00+02:00

