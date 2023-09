À la découverte du FabLab Médi@Tech – FabLab Saint-Loup-Lamairé, 20 octobre 2023, Saint-Loup-Lamairé.

À la découverte du FabLab Vendredi 20 octobre, 16h30 Médi@Tech – FabLab

Il vous sera présenté les différentes machines mises à disposition de tous pour la création et la réalisation d’objets électrique et électronique, pièces ou autre.

Vous découvrirez nos imprimantes 3D, scanner 3D, découpeuse laser et tous nos équipements !

Médi@Tech – FabLab 32 rue de la Grille 79600 Saint-Loup-Lamairé Saint-Loup-Lamairé 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-20T16:30:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00

2023-10-20T16:30:00+02:00 – 2023-10-20T18:00:00+02:00